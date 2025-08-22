Parcours n°14 De la Charente à l’Atlantique Soubise Charente-Maritime

Parcours n°14 De la Charente à l’Atlantique

Parcours n°14 De la Charente à l’Atlantique Place de verdun 17780 Soubise Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Par son prolongement insulaire, la rive gauche de l’estuaire de la Charente s’est inscrite dans la défense et l’approvisionnement de l’Arsenal. Tournée vers la mer, l’ostréiculture et la pêche aux carrelets y tiennent une place prépondérante.

English : Route n°14 From the Charente to the Atlantic

The left bank of the Charente estuary is an island extension of the Arsenal’s defence and supply system. Turning towards the sea, oyster farming and fishing with carrelets (small nets) play an important role.

Deutsch : Route Nr. 14: Von der Charente zum Atlantik

Das linke Ufer der Charente-Mündung war als verlängerte Insel in die Verteidigung und Versorgung des Arsenals eingebunden. Dem Meer zugewandt, spielen die Austernzucht und der Fischfang mit Carrelets eine wichtige Rolle.

Italiano :

Come estensione dell’isola, la riva sinistra dell’estuario della Charente svolgeva un ruolo fondamentale nella difesa e nell’approvvigionamento dell’Arsenale. L’ostricoltura e la pesca con le carrelets (piccole reti da pesca) hanno svolto un ruolo fondamentale in questa industria marittima.

Español :

Como prolongación de una isla, la orilla izquierda del estuario del Charente desempeñaba un papel clave en la defensa y el abastecimiento del Arsenal. La ostricultura y la pesca con carrelets (pequeñas redes de pesca) desempeñaron un papel clave en esta industria marinera.

