Parcours Nature Saint-Georges-de-Reneins Rhône

Parcours Nature

Parcours Nature Port Rivière 69830 Saint-Georges-de-Reneins Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Saint Georges de Reneins compte 8 km de bord de Saône, composée notamment de prairies humides et de haies vives. Ce parcours nature de 2km, dans une atmosphère champêtre, révèle des espèces de faune et flore caractéristique des milieux humides.

+33 4 74 07 27 40

English :

Saint Georges de Reneins has 8 km of banks of the Saône, composed mainly of wet meadows and quickset hedges. This 2km nature trail, in a rural atmosphere, reveals species of fauna and flora characteristic of wetlands.

Deutsch :

Saint Georges de Reneins hat 8 km Ufer der Saône, das vor allem aus Feuchtwiesen und lebenden Hecken besteht. Dieser 2 km lange Naturpfad in ländlicher Atmosphäre enthüllt die für Feuchtgebiete charakteristischen Tier- und Pflanzenarten.

Italiano :

Saint Georges de Reneins ha 8 km di riva della Saona, fatta di prati umidi e siepi. Questo percorso naturalistico di 2 km, in un’atmosfera rurale, rivela specie di fauna e flora caratteristiche delle zone umide.

Español :

Saint Georges de Reneins cuenta con 8 km de ribera del Saona, formada por prados húmedos y setos. Este sendero natural de 2 km, en un ambiente rural, revela especies de fauna y flora características de los humedales.

