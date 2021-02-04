Parcours nautique n° 1 Les Falaises de Champeaux Saint-Jean-le-Thomas Manche

Parcours nautique n° 1 Les Falaises de Champeaux Cale plage Saint-Michel 50530 Saint-Jean-le-Thomas Manche Normandie

Au départ de la plage de Saint-Jean-le-Thomas, vous approcherez les falaises de Champeaux pour sentir l’odeur des ajoncs et des genêts fleuris. Vous longerez les plages du littoral, tout en gardant une vue sur le Mont Saint-Michel, où vous aurez peut-être la chance de rencontrer un phoque.

Starting from the beach of Saint-Jean-le-Thomas, you will approach the cliffs of Champeaux to smell the smell of gorse and flowering broom. You will walk along the coastal beaches, while keeping a view of Mont Saint-Michel, where you might be lucky enough to meet a seal.

Vom Strand von Saint-Jean-le-Thomas aus nähern Sie sich den Klippen von Champeaux, um den Geruch von blühendem Ginster und Stechginster zu riechen. Sie wandern an den Stränden der Küste entlang und behalten dabei den Mont Saint-Michel im Blick, wo Sie vielleicht das Glück haben, einer Robbe zu begegnen.

Partendo dalla spiaggia di Saint-Jean-le-Thomas, ci si avvicina alle falesie di Champeaux per sentire il profumo delle ginestre e delle ginestre in fiore. Camminerete lungo le spiagge del litorale, con vista sul Mont Saint-Michel, dove potreste avere la fortuna di incontrare una foca.

Partiendo de la playa de Saint-Jean-le-Thomas, se acercará a los acantilados de Champeaux para oler las aliagas y las retamas en flor. Paseará por las playas del litoral, con vistas al Monte Saint-Michel, donde puede tener la suerte de encontrarse con una foca.

