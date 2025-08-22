Parcours nautique n° 2 Du Bec d’Andaine à Tombelaine Genêts Manche

Parcours nautique n° 2 Du Bec d’Andaine à Tombelaine

Parcours nautique n° 2 Du Bec d’Andaine à Tombelaine Bec d’Andaine 50530 Genêts Manche Normandie

Durée : 180 Distance : 6000.0 Tarif :

La Baie du Mont-Saint-Michel, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, se caractérise par l’ampleur de ses marées, parmi les plus fortes au monde et pouvant atteindre quinze mètres d’amplitude en période de vives eaux. Elle offre alors un spectaculaire estran découvrant 250 km.

http://www.seakayak-fr.com/ +33 6 08 77 04 37

English : Parcours nautique n° 2 Du Bec d’Andaine à Tombelaine

The Bay of Mont-Saint-Michel, classified as a UNESCO World Heritage Site, is characterised by the magnitude of its tides, which are among the highest in the world and can reach fifteen metres in amplitude during periods of high water. It then offers a spectacular foreshore discovering 250 km.

Deutsch :

Die Bucht von Mont-Saint-Michel, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, zeichnet sich durch den Umfang der Gezeiten aus, die zu den stärksten der Welt gehören und bei Ebbe bis zu 15 Meter betragen können. Die spektakuläre Wattfläche ist dann 250 km lang.

Italiano :

La baia di Mont-Saint-Michel, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, è caratterizzata dall’ampiezza delle sue maree, che sono tra le più alte del mondo e possono raggiungere i 15 metri di ampiezza durante le maree primaverili. Offre poi una spettacolare battigia che si estende per 250 km.

Español :

La bahía del Mont-Saint-Michel, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se caracteriza por la magnitud de sus mareas, que se encuentran entre las más altas del mundo y pueden alcanzar los 15 metros de amplitud durante las mareas vivas. A continuación, ofrece una espectacular costa que se extiende a lo largo de 250 km.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-28 par Normandie Tourisme