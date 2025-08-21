Parcours nautique n° 3 De la pointe du Grouin du sud à Carolles plage Vains Manche

Parcours nautique n° 3 De la pointe du Grouin du sud à Carolles plage

Le Mont Saint-Michel est situé au milieu d’une baie de 40 000 hectares, traversée par trois rivières le Couesnon, la Sée et la Sélune et balayée deux fois par jour par les marées. La mer se retire à grande vitesse sur une dizaine de kilomètres, et revient aussi vite.

http://www.seakayak-fr.com/ +33 6 08 77 04 37

English : Parcours nautique n° 3 De la pointe du Grouin du sud à Carolles plage

Mont Saint-Michel is located in the middle of a 40,000-hectare bay, crossed by three rivers the Couesnon, the Sée and the Sélune and swept twice a day by the tides. The sea withdraws at high speed for about ten kilometres, and returns just as quickly.

Der Mont Saint-Michel liegt inmitten einer 40 000 Hektar großen Bucht, die von drei Flüssen Couesnon, Sée und Sélune durchzogen wird und zweimal am Tag von den Gezeiten umspült wird. Das Meer zieht sich mit hoher Geschwindigkeit etwa zehn Kilometer weit zurück und kommt ebenso schnell wieder zurück.

Mont Saint-Michel è situato al centro di una baia di 40.000 ettari, attraversata da tre fiumi il Couesnon, la Sée e la Sélune e spazzata due volte al giorno dalle maree. Il mare si ritira a grande velocità per una distanza di dieci chilometri e ritorna altrettanto rapidamente.

El Monte Saint-Michel está situado en medio de una bahía de 40.000 hectáreas, atravesada por tres ríos -el Couesnon, la Sée y la Sélune- y barrida dos veces al día por las mareas. El mar se retira a gran velocidad en una distancia de diez kilómetros, y regresa con la misma rapidez.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-28 par Normandie Tourisme