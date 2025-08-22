Parcours nautique n° 4 Saint-Jean-le-Thomas à Carolles plage Saint-Jean-le-Thomas Manche

Parcours nautique n° 4 Saint-Jean-le-Thomas à Carolles plage

Parcours nautique n° 4 Saint-Jean-le-Thomas à Carolles plage Cale plage Saint-Michel 50530 Saint-Jean-le-Thomas Manche Normandie

Durée : 180 Distance : 6000.0 Tarif :

Au départ de la plage de Saint-Jean-le-Thomas, vous longerez les falaises de Champeaux et Carolles pour apercevoir les cabanes

Vauban. Vous passerez à proximité du port du Lude pour débarquer à Carolles plage, station balnéaire.

English : Parcours nautique n° 4 Saint-Jean-le-Thomas à Carolles plage

From the beach of Saint-Jean-le-Thomas, you will go along the cliffs of Champeaux and Carolles to see the

Vauban huts. You will pass near the port of Le Lude to disembark at Carolles plage, a seaside resort.

Deutsch :

Vom Strand von Saint-Jean-le-Thomas aus fahren Sie entlang der Klippen von Champeaux und Carolles, um die Hütten zu sehen

Vauban zu sehen. Sie fahren in der Nähe des Hafens von Le Lude vorbei, um im Badeort Carolles plage an Land zu gehen.

Italiano :

Dalla spiaggia di Saint-Jean-le-Thomas, si costeggiano le scogliere di Champeaux e Carolles per vedere le capanne di Vauban

Capanne Vauban. Passerete vicino al porto di Le Lude per sbarcare a Carolles plage, una località balneare.

Español :

Desde la playa de Saint-Jean-le-Thomas, recorrerá los acantilados de Champeaux y Carolles para ver las cabañas de Vauban

Cabañas Vauban. Pasará cerca del puerto de Le Lude para desembarcar en Carolles plage, una estación balnearia.

