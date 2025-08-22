Parcours nautique n° 5 De Kairon plage à Donville-les-Bains Saint-Pair-sur-Mer Manche

Parcours nautique n° 5 De Kairon plage à Donville-les-Bains

Durée : 180 Distance : 9000.0 Tarif :

Au départ de l’embouchure du Thar, vous longerez les plages des stations balnéaires, puis les côtes rocheuses, le port de plaisance et les pointes du Roc et du Lude pour contempler Granville, la petite Monaco du nord .

http://www.seakayak-fr.com/ +33 6 08 77 04 37

English : Parcours nautique n° 5 De Kairon plage à Donville-les-Bains

From the mouth of the Thar, you will follow the beaches of the seaside resorts, then the rocky coasts, the marina and the points of the Roc and the Lude to contemplate Granville, the little Monaco of the north .

Deutsch :

Von der Mündung des Thar aus fahren Sie an den Stränden der Badeorte entlang, dann an der felsigen Küste, dem Jachthafen und den Landspitzen von Le Roc und Le Lude, um Granville, das kleine Monaco des Nordens , zu betrachten.

Italiano :

Dalla foce del Thar, si seguono le spiagge delle località balneari, poi le coste rocciose, il porto turistico e le punte del Roc e della Lude per contemplare Granville, la piccola Monaco del Nord .

Español :

Desde la desembocadura del Thar, seguirá las playas de las estaciones balnearias, luego las costas rocosas, el puerto deportivo y las puntas del Roc y del Lude para contemplar Granville, el pequeño Mónaco del norte .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-28 par Normandie Tourisme