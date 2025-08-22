Parcours nautique n° 6 De Carolles plage à Kairon plage Carolles Manche

Parcours nautique n° 6 De Carolles plage à Kairon plage

Parcours nautique n° 6 De Carolles plage à Kairon plage Plage 50740 Carolles Manche Normandie

Au départ de la plage de Carolles, vous découvrirez le littoral des stations balnéaires avec leurs cabines de plage, les pêcheries à marée descendante et les activités nautiques et de bord de mer à Jullouville et Saint-Pair-sur-Mer pour débarquer sur les rives du Thar.

http://www.seakayak-fr.com/ +33 6 08 77 04 37

English : Parcours nautique n° 6 De Carolles plage à Kairon plage

Starting from Carolles beach, you will discover the coastline of the seaside resorts with their beach cabins, the ebb tide fisheries and the nautical and seaside activities in Jullouville and Saint-Pair-sur-Mer to land on the banks of the Thar.

Deutsch :

Vom Strand von Carolles aus entdecken Sie die Küste der Seebäder mit ihren Strandhütten, die Fischereien bei Ebbe und die Wassersport- und Uferaktivitäten in Jullouville und Saint-Pair-sur-Mer, um an den Ufern des Thar an Land zu gehen.

Italiano :

Dalla spiaggia di Carolles, scoprirete il litorale delle località balneari con le loro capanne, la pesca al riflusso, gli sport acquatici e le attività balneari a Jullouville e Saint-Pair-sur-Mer per sbarcare sulle rive del Thar.

Español :

Desde la playa de Carolles, descubrirá el litoral de las estaciones balnearias con sus casetas de playa, las pesquerías en bajamar y los deportes náuticos y las actividades marítimas en Jullouville y Saint-Pair-sur-Mer para desembarcar en las orillas del Thar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-28 par Normandie Tourisme