Parcours nautique n° 7 Découverte de l’archipel de Chausey Granville Manche

Parcours nautique n° 7 Découverte de l’archipel de Chausey

Parcours nautique n° 7 Découverte de l’archipel de Chausey Gare Maritime de Granville 50400 Granville Manche Normandie

Durée : 240 Distance : 12000.0

Situé à 9 miles de Granville et administré par la ville, Chausey en est le quartier insulaire. Plus grand archipel d’Europe, Chausey est une réserve naturelle dont les paysages changent au gré des marées. 52 îles ou îlots à marée haute, 356 îles ou îlots à marée basse, qui se transforment en un immense plateau par fort coefficient.

http://www.kayakavranches.fr/ +33 2 33 68 19 15

English : Parcours nautique n° 7 Découverte de l’archipel de Chausey

Located 9 miles from Granville and administered by the city, Chausey is its island district. The largest archipelago in Europe, Chausey is a nature reserve whose landscapes change with the tides. 52 islands or islets at high tide, 356 islands or islets at low tide, which turn into a huge plateau by high tide.

Deutsch :

Chausey liegt 9 Meilen von Granville entfernt und wird von der Stadt verwaltet. Chausey ist das Inselviertel der Stadt. Als größte Inselgruppe Europas ist Chausey ein Naturschutzgebiet, dessen Landschaften sich mit den Gezeiten verändern. 52 Inseln oder Inselchen bei Flut, 356 Inseln oder Inselchen bei Ebbe, die sich bei starkem Gezeitenwechsel in eine riesige Hochebene verwandeln.

Italiano :

Situato a 9 miglia da Granville e amministrato dalla città, Chausey è il distretto dell’isola. L’arcipelago più grande d’Europa, Chausey è una riserva naturale i cui paesaggi cambiano con le maree. 52 isole o isolotti con l’alta marea, 356 isole o isolotti con la bassa marea, che si trasformano in un enorme altopiano con l’alta marea.

Español :

Situado a 9 millas de Granville y administrado por la ciudad, Chausey es el distrito insular. Chausey, el mayor archipiélago de Europa, es una reserva natural cuyos paisajes cambian con las mareas. 52 islas o islotes con marea alta, 356 islas o islotes con marea baja, que se convierten en una enorme meseta con marea alta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-28 par Normandie Tourisme