Parcours nautique Patrimoine des bords de Marne autour de l’Île Fanac Joinville-le-Pont Val-de-Marne

Parcours nautique Patrimoine des bords de Marne autour de l’Île Fanac

Parcours nautique Patrimoine des bords de Marne autour de l’Île Fanac 2 quai Gabriel Péri 94340 Joinville-le-Pont Val-de-Marne Île-de-France

En naviguant sur la Marne autour de l’Île Fanac à Joinville-le-Pont, découvrez ce bout de rivière chargée d’histoire et les diverses architectures remarquables laissées par deux siècles d’aménagement.

+33 1 48 83 35 10

English :

Cruise the Marne around Île Fanac in Joinville-le-Pont, and discover a stretch of river steeped in history, and the remarkable architectural features left by two centuries of development.

Deutsch :

Wenn Sie auf der Marne um die Île Fanac in Joinville-le-Pont herumfahren, entdecken Sie dieses geschichtsträchtige Stück Fluss und die verschiedenen bemerkenswerten Architekturen, die von zwei Jahrhunderten der Bebauung hinterlassen wurden.

Italiano :

Navigando sulla Marna intorno all’Île Fanac a Joinville-le-Pont, scoprite questo tratto di fiume ricco di storia e la notevole architettura lasciata da due secoli di sviluppo.

Español :

Navegue por el Marne alrededor de la isla Fanac, en Joinville-le-Pont, y descubra este tramo de río cargado de historia y de una notable arquitectura, fruto de dos siglos de desarrollo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-26 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme