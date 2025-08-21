Parcours patrimoine A la découverte de Vaugneray

Parcours patrimoine A la découverte de Vaugneray 1 Place de la mairie 69670 Vaugneray Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Deux parcours de 1,5 et 3,4 km vous emmènent à la découverte du patrimoine de Vaugneray. 26 panneaux ont été mis en place avec des explications sur les différents lieux rencontrés.

+33 4 78 45 80 48

English :

Two routes of 1.5 and 3.4 km take you to discover the heritage of Vaugneray. 26 panels have been set up with explanations on the different places encountered.

Deutsch :

Zwei Strecken von 1,5 und 3,4 km führen Sie zur Entdeckung des Kulturerbes von Vaugneray. 26 Schilder wurden aufgestellt, die Erklärungen zu den verschiedenen Orten enthalten, auf die Sie stoßen.

Italiano :

Due percorsi di 1,5 e 3,4 km vi porteranno alla scoperta del patrimonio di Vaugneray. 26 pannelli sono stati allestiti con spiegazioni sui diversi luoghi incontrati.

Español :

Dos recorridos de 1,5 y 3,4 km le llevarán a descubrir el patrimonio de Vaugneray. Se han instalado 26 paneles con explicaciones de los diferentes lugares encontrados.

