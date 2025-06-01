Parcours patrimoine dans les faubourgs ouvriers de Nay Nay Pyrénées-Atlantiques

Avec une bonne partie au bord de l’eau, ce parcours des faubourgs de Nay sera une destination de choix les jours de chaleur venus. En côtoyant le Gave de Pau qui dévale à travers la ville, on comprend mieux d’où nos ancêtres ont puisé l’énergie permettant l’industrialisation de la région.

English : Parcours patrimoine dans les faubourgs ouvriers de Nay

This circuit through the town of Nay, between Bearn and Bigorre, will allow you to discover the urban growth of the fortified town beyond its walls, a growth linked to the Industrial Revolution.

Deutsch : Parcours patrimoine dans les faubourgs ouvriers de Nay

Diese Strecke durch die Vororte von Nay verläuft zum großen Teil am Wasser entlang und ist an heißen Tagen ein beliebtes Ziel. Am Ufer des Gave de Pau, der durch die Stadt fließt, versteht man besser, woher unsere Vorfahren die Energie für die Industrialisierung der Region bezogen haben.

Italiano :

Con una buona parte del percorso lungo l’acqua, questo itinerario nella periferia di Nay sarà una destinazione scelta nelle giornate più calde. Camminando lungo il Gave de Pau, che attraversa la città, capirete meglio dove i nostri antenati hanno trovato l’energia per industrializzare la regione.

Español : Parcours patrimoine dans les faubourgs ouvriers de Nay

Con gran parte de la línea de costa, este curso de los suburbios Nay será un destino de elección de los días de calor. Bordeando el río Gave que se extiende a lo largo de la ciudad, donde mejor entendamos nuestros antepasados llamaron la energía para la industrialización de la región.

