Parcours patrimoine Se promener à Andilly Andilly Haute-Savoie

Parcours patrimoine Se promener à Andilly Charly 74350 Andilly Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez la commune d’Andilly avec un parcours historique constitué de 36 panneaux illustrés répartis dans les trois villages de la commune Charly, Jussy et Saint Symphorien.

https://www.andilly74.com/Francais   +33 4 50 44 21 43

English :

Discover the commune of Andilly with a historical trail made up of 36 illustrated panels spread over the three villages of the commune Charly, Jussy and Saint Symphorien.

Deutsch :

Entdecken Sie die Gemeinde Andilly mit einem historischen Rundgang, der aus 36 illustrierten Tafeln besteht, die in den drei Dörfern der Gemeinde Charly, Jussy und Saint Symphorien verteilt sind.

Italiano :

Scoprite il comune di Andilly con un percorso storico composto da 36 pannelli illustrati distribuiti nei tre villaggi del comune di Charly, Jussy e Saint Symphorien.

Español :

Descubra el municipio de Andilly con un recorrido histórico compuesto por 36 paneles ilustrados repartidos por los tres pueblos del municipio Charly, Jussy y Saint Symphorien.

