Parcours patrimoine Sur les traces des graniteurs du Mont Sion Andilly Haute-Savoie

Parcours patrimoine Sur les traces des graniteurs du Mont Sion 74350 Andilly Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Parcours balisé de 10km entre Charly, Présilly, les cols du Mont Sion et de la Croix-Biche ayant pour thème les tailleurs de pierre de la fin du XIX siècle spécialisés dans le granite graniteurs originaires du Piémont et de la Lombardie.

https://www.andilly74.com/Francais +33 4 50 44 21 43

English : Heritage trail: In the footsteps of Mont Sion’s graniters

Signposted 10km route between Charly, Présilly, the Mont Sion and Croix-Biche passes, featuring the late 19th-century granite stonemasons known as graniteurs from Piedmont and Lombardy.

Deutsch : Kulturerbe-Parcours Sur les traces des graniteurs du Mont Sion

Markierte Strecke von 10 km zwischen Charly, Présilly, den Pässen Mont Sion und Croix-Biche mit dem Thema der Steinmetze des späten 19. Jahrhunderts, die auf Granit spezialisiert waren und aus dem Piemont und der Lombardei stammten (graniteurs ).

Italiano :

Un percorso segnalato di 10 km tra Charly, Présilly e i passi del Mont Sion e della Croix-Biche, sul tema degli scalpellini piemontesi e lombardi specializzati nel granito alla fine del XIX secolo.

Español : Ruta del patrimonio: Tras las huellas de los graníticos del Mont-Sion

Recorrido señalizado de 10 km entre Charly, Présilly y los puertos de Mont Sion y Croix-Biche, sobre el tema de los canteros de granito piamonteses y lombardos especializados en el granito a finales del siglo XIX.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-09 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme