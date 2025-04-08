Parcours patrimonial Flumet Savoie

Parcours patrimonial Flumet Savoie vendredi 1 août 2025.

Parcours patrimonial

Parcours patrimonial 11 rue du Mont Blanc 73590 Flumet Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Arpentez les rues du Bourg de Flumet et découvrez son riche passé historique à l’aide de photos anciennes installées sur les vieilles pierres du village et d’un plan à récupérer à l’office de tourisme.

+33 4 79 31 61 08

English : Heritage trail

Take a stroll through the streets of the village of Flumet and discover its rich historical past with the help of old photos mounted on the old stones of the village and a map to pick up at the tourist office.

Deutsch : Weg zum kulturellen Erbe

Schlendern Sie durch die Straßen des Dorfes Flumet und entdecken Sie seine reiche historische Vergangenheit mithilfe alter Fotos, die an den alten Steinen des Dorfes angebracht sind, und eines Plans, den Sie im Tourismusbüro abholen können.

Italiano :

Passeggiate per le strade del villaggio di Flumet e scoprite il suo ricco passato storico con l’aiuto di vecchie foto montate sulle antiche pietre del villaggio e di una mappa da ritirare presso l’ufficio turistico.

Español : Parcours patrimonial

Pasee por las calles del pueblo de Flumet y descubra su rico pasado histórico con la ayuda de fotos antiguas montadas en las viejas piedras del pueblo y un mapa que podrá recoger en la oficina de turismo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-08 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme