Parcours patrimonial dans le village Puget-sur-Argens Var

Parcours patrimonial dans le village

Parcours patrimonial dans le village Dans les ruelles du village 83480 Puget-sur-Argens Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Cette promenade vous propose un parcours pédestre dans le centre du village, jalonné de 32 photographies et cartes postales anciennes qui vous donneront un aperçu de la vie à Puget sur Argens, au début du XXe siècle.

https://www.puget-lesadrets-tourisme.com/ +33 4 83 09 81 14

English :

This walking tour of the village center features 32 old photographs and postcards, giving you a glimpse of life in Puget sur Argens in the early 20th century.

Deutsch :

Dieser Spaziergang bietet Ihnen einen Fußweg durch das Dorfzentrum, der an 32 alten Fotografien und Postkarten vorbeiführt, die Ihnen einen Einblick in das Leben in Puget sur Argens zu Beginn des 20. Jahrhunderts geben.

Italiano :

Questa passeggiata vi propone un percorso pedonale nel centro del villaggio, segnalato da 32 fotografie e vecchie cartoline che vi daranno un’idea della vita a Puget sur Argens, all’inizio del XX secolo.

Español :

Este paseo le ofrece un recorrido peatonal por el centro del pueblo, jalonado por 32 fotografías y antiguas postales que le darán una idea de la vida en Puget sur Argens, a principios del siglo XX.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-10 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme