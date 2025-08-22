Parcours patrimonial de la vieille ville Entrevaux Alpes-de-Haute-Provence

Parcours patrimonial de la vieille ville

Parcours patrimonial de la vieille ville 04320 Entrevaux Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

1 Porte Royale, Redoute à Machicoulis



Entrée principale du village depuis 1658 avec redoute à mâchicoulis du 18ème siècle percée d’ouvertures côté route. Les mâchicoulis permettaient de jeter toutes sortes de projectiles sur les assaillants.

+33 4 22 53 03 59

English : Heritage

1 Royal Gate, Machicolation Redoubt



Main entrance to the village since 1658 with 18th century machicolation redoubt with openings on the road side. The machicolations made it possible to throw all sorts of projectiles at the attackers.

Deutsch : Parcours patrimonial de la vieille ville

1 Königstor, Redoute mit Machikulis



Haupteingang des Dorfes seit 1658 mit einer Maschikulischanze aus dem 18. Jahrhundert mit Öffnungen an der Straßenseite. Die Maschikulis ermöglichten es, alle Arten von Geschossen auf die Angreifer zu werfen.

Italiano :

1 Porta Reale, Ridotto di Machicolation



Ingresso principale del villaggio dal 1658 con ridotto del XVIII secolo con aperture sul lato della strada. Le macchine hanno permesso di lanciare ogni sorta di proiettile contro gli aggressori.

Español : Parcours patrimonial de la vieille ville

1 Puerta Real, Reducto con Maquinaciones



Entrada principal del pueblo desde 1658 con un reducto de maquinación del siglo XVIII con aberturas en el lado de la carretera. Las maquinaciones permitían lanzar todo tipo de proyectiles a los atacantes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-29 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme