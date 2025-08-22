Parcours pédagogique des oiseaux Chécy Loiret

Parcours pédagogique des oiseaux A pieds

Parcours pédagogique des oiseaux Chemin des pâtures 45430 Chécy Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 30 Distance : 1700.0 Tarif :

Au départ du pont-tournant (à l’ouest de la commune, vers Combleux), une promenade pédagogique, d’environ 2 km, vous permet

de découvrir les oiseaux des bords de Loire, du canal et des Pâtures.

http://www.checy.fr/une-ville-decouvrir/checy-poumon-vert/biodiversite/observez-ecoutez-decouvrez_157.html!article=890 +33 2 38 46 60 60

English : Parcours pédagogique des oiseaux

An educational walk of approximately 2km, starting at the swing bridge (in the west of the municipality, in the direction of Combleux), will enable you to discover the birds on the banks of the Loire, canal and pastures.

Deutsch :

Von der Wendebrücke aus (im Westen der Gemeinde, in Richtung Combleux) können Sie auf einem ca. 2 km langen pädagogischen Spaziergang

die Vögel am Ufer der Loire, des Kanals und der Pâtures zu entdecken.

Italiano :

Partendo dal pont-tournant (a ovest del comune, verso Combleux), una passeggiata didattica di circa 2 km permette di scoprire gli uccelli delle rive della Loira, il canale e i Pâtures

per scoprire gli uccelli sulle rive della Loira, il canale e i Pâtures.

Español :

Partiendo del pont-tournant (al oeste del municipio, en dirección a Combleux), un paseo didáctico de unos 2 km permite descubrir las aves de las orillas del Loira, el canal y las Pâtures

para descubrir las aves de las orillas del Loira, el canal y las Pâtures.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire