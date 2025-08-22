Parcours pédagogique des oiseaux Chécy Loiret
Parcours pédagogique des oiseaux A pieds
Parcours pédagogique des oiseaux Chemin des pâtures 45430 Chécy Loiret Centre-Val de Loire
Durée : 30 Distance : 1700.0 Tarif :
Au départ du pont-tournant (à l’ouest de la commune, vers Combleux), une promenade pédagogique, d’environ 2 km, vous permet
de découvrir les oiseaux des bords de Loire, du canal et des Pâtures.
http://www.checy.fr/une-ville-decouvrir/checy-poumon-vert/biodiversite/observez-ecoutez-decouvrez_157.html!article=890 +33 2 38 46 60 60
English : Parcours pédagogique des oiseaux
An educational walk of approximately 2km, starting at the swing bridge (in the west of the municipality, in the direction of Combleux), will enable you to discover the birds on the banks of the Loire, canal and pastures.
Deutsch :
Von der Wendebrücke aus (im Westen der Gemeinde, in Richtung Combleux) können Sie auf einem ca. 2 km langen pädagogischen Spaziergang
die Vögel am Ufer der Loire, des Kanals und der Pâtures zu entdecken.
Italiano :
Partendo dal pont-tournant (a ovest del comune, verso Combleux), una passeggiata didattica di circa 2 km permette di scoprire gli uccelli delle rive della Loira, il canale e i Pâtures
per scoprire gli uccelli sulle rive della Loira, il canale e i Pâtures.
Español :
Partiendo del pont-tournant (al oeste del municipio, en dirección a Combleux), un paseo didáctico de unos 2 km permite descubrir las aves de las orillas del Loira, el canal y las Pâtures
para descubrir las aves de las orillas del Loira, el canal y las Pâtures.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire