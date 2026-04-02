Parcours pédestre à la découverte du quartier Saint-Vincent Saint-Laurent-d’Agny Rhône

Parcours pédestre à la découverte du quartier Saint-Vincent

Parcours pédestre à la découverte du quartier Saint-Vincent Départ du parking de la Chapelle Saint Vincent 69440 Saint-Laurent-d’Agny Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Empruntez ce circuit pédestre à la découverte du quartier Saint-Vincent. Le départ de la Chapelle offre un beau panorama depuis la table d’orientation. Le printemps est la saison idéal pour faire ce circuit avec les vergers alentours en fleurs.

+33 4 78 48 75 30

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English :

Take this walking tour to discover the Saint-Vincent district. From the orientation table at the Chapelle, you can enjoy a beautiful panoramic view. Spring is the ideal season for this tour, with the surrounding orchards in bloom.

Deutsch :

Nehmen Sie diesen Rundweg zu Fuß, um das Viertel Saint-Vincent zu erkunden. Der Start an der Kapelle bietet ein schönes Panorama vom Orientierungstisch aus. Der Frühling ist die ideale Jahreszeit für diesen Rundgang, da die Obstgärten in der Umgebung blühen.

Italiano :

Questo percorso a piedi permette di scoprire il quartiere di Saint-Vincent. Dal tavolo di orientamento della Chapelle si gode di una splendida vista panoramica. La primavera è la stagione ideale per questo percorso, con i frutteti circostanti in fiore.

Español :

Recorra este sendero para descubrir el barrio de Saint-Vincent. Desde la mesa de orientación de la Chapelle, podrá disfrutar de una hermosa vista panorámica. La primavera es la estación ideal para este sendero, con los huertos de los alrededores en flor.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-25 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme