Parcours pédestre Circuit des fontaines Saint-Agnant Charente-Maritime

Appelée Montagnan à la Révolution, la commune présente un magnifique pigeonnier classé au titre des Monuments Historiques. il s’agit en fait d’un prieuré, le moustierneuf fondé vers 1072.

English : Walking route: Fountains circuit

Called Montagnan at the time of the Revolution, the commune has a magnificent dovecote classified as a Historic Monument. It is in fact a priory, the moustierneuf founded around 1072.

Deutsch : Wanderroute: Fountains Rundweg

Die Gemeinde, die während der Revolution Montagnan genannt wurde, besitzt einen wunderschönen Taubenschlag, der unter Denkmalschutz steht. Es handelt sich dabei um ein Priorat, das moustierneuf , das um 1072 gegründet wurde.

Italiano :

Conosciuto con il nome di Montagnan durante la Rivoluzione francese, il villaggio vanta una magnifica colombaia, classificata come Monumento Storico: si tratta infatti di un priorato, il moustierneuf , fondato intorno al 1072.

Español :

Conocido como Montagnan durante la Revolución Francesa, el pueblo posee un magnífico palomar, declarado Monumento Histórico, que en realidad es un priorato, el moustierneuf , fundado hacia 1072.

