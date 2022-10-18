Parcours pédestre « entre ville et nature » Éguilles Bouches-du-Rhône

Parcours pédestre « entre ville et nature » Éguilles Bouches-du-Rhône vendredi 1 août 2025.

Parcours pédestre « entre ville et nature »

Parcours pédestre « entre ville et nature » 15 Rue Du Grand Logis 13510 Éguilles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 150 Distance : 10500.0 Tarif :

Un bel itinéraire entre village et nature. Boucle pédestre facile et familial de 2h30 (10,5km) au départ du centre du village, vers la campagne d’Eguilles. Annexe possible pour découvrir les bories.

+33 4 42 92 49 15

English :

A beautiful itinerary between village and nature. An easy, family-friendly 2.5 hr loop (10.5km) from the village center into the Eguilles countryside. Possibility of an annex to discover the bories.

Deutsch :

Eine schöne Route zwischen Dorf und Natur. Leichter, familienfreundlicher Rundwanderweg von 2,5 Stunden (10,5 km), der im Dorfzentrum beginnt und in die Landschaft von Eguilles führt. Möglicher Anhang, um die Bories zu entdecken.

Italiano :

Un bellissimo itinerario tra villaggio e natura. Una passeggiata di 2,5 ore (10,5 km), facile e adatta alle famiglie, che parte dal centro del paese verso la campagna di Eguilles. Possibile allegato per scoprire le borie.

Español :

Un hermoso itinerario entre pueblo y naturaleza. Un paseo fácil y familiar de 2,5 horas (10,5 km) que parte del centro del pueblo hacia el campo de Eguilles. Posible anexo para descubrir los bories.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-10-18 par Provence Tourisme