Parcours pédestre Ferme et hameaux Moragne Charente-Maritime

Parcours pédestre Ferme et hameaux

Parcours pédestre Ferme et hameaux 15 rue du Port Paradis 17430 Moragne Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Jusqu’à l’époque gallo-romaine, la mer s’avançait dans un golfe entre Muron et Moragne. C’est ce qu’on appelle la Petite Flandre qui fut assez peu aménagée en salines car la salinité ainsi que l’argile y étaient faibles.

+33 5 46 82 64 64

English : Walking tour: Farm and hamlets

Until the Gallo-Roman period, the sea was in a gulf between Muron and Moragne. This is what is known as Petite Flandre, which was not very well developed as a saltworks because the salinity and clay content were low.

Deutsch : Wanderweg: Bauernhof und Weiler

Bis in die gallo-römische Zeit hinein ragte das Meer zwischen Muron und Moragne in eine Bucht hinein. Dieses Gebiet wird als Kleines Flandern bezeichnet und wurde kaum mit Salinen bebaut, da der Salzgehalt und der Lehmgehalt gering waren.

Italiano :

Fino all’epoca gallo-romana, il mare si trovava in un golfo tra Muron e Moragne. In questa zona, nota come Petite Flandre, furono costruite poche saline perché la salinità e il contenuto di argilla erano bassi.

Español :

Hasta la época galo-romana, el mar se encontraba en un golfo entre Muron y Moragne. Es lo que se conoce como Petite Flandre, y allí se construyeron pocas salinas porque la salinidad y el contenido en arcilla eran bajos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-17 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme