Parcours pédestre Jouy-en-Josas historique Jouy-en-Josas Yvelines

Parcours pédestre Jouy-en-Josas historique 42 avenue Jean Jaurès 78350 Jouy-en-Josas Yvelines Île-de-France
Un itinéraire qui vous fait voyager à travers les siècles.
Vous découvrirez les lieux et personnages qui ont marqué la ville de Jouy-en-Josas. Des plaques complètent ce parcours à chaque point d’intérêt (sur les murs des bâtiments ou des poteaux).
http://www.jouy-en-josas-tourisme.fr/ +33 1 30 21 38 28
English : Walking trail Historic Jouy-en-Josas
An itinerary that takes you on a journey through the centuries
You’ll discover the places and some of the figures that have left their mark on the city of Jouy-en-Josas. Informational plaques at each point of interest (on building walls or posts) complete this tour.
Deutsch :
Eine Route, die Sie durch die Jahrhunderte führt.
Sie werden Orte und Personen entdecken, die die Stadt Jouy-en-Josas geprägt haben. Tafeln ergänzen diesen Rundgang an jedem interessanten Punkt (an den Wänden der Gebäude oder an Pfosten).
Italiano :
Un itinerario che vi porta in un viaggio attraverso i secoli.
Scoprite i luoghi e le persone che hanno segnato la città di Jouy-en-Josas. Targhe completano il percorso in ogni punto di interesse (sui muri degli edifici o sui pali).
Español : Ruta de senderismo Jouy-en-Josas histórico
Un itinerario que te hace viajar a través de los siglos
Descubrirás los lugares y algunos personajes que han marcado la ciudad de Jouy-en-Josas. Unas placas informativas completan este recorrido en cada punto de interés (en las paredes de los edificios o en postes).
