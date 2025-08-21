Parcours pédestre Jouy-en-Josas historique Jouy-en-Josas Yvelines

Parcours pédestre Jouy-en-Josas historique

Parcours pédestre Jouy-en-Josas historique 42 avenue Jean Jaurès 78350 Jouy-en-Josas Yvelines Île-de-France

Un itinéraire qui vous fait voyager à travers les siècles.

Vous découvrirez les lieux et personnages qui ont marqué la ville de Jouy-en-Josas. Des plaques complètent ce parcours à chaque point d’intérêt (sur les murs des bâtiments ou des poteaux).

http://www.jouy-en-josas-tourisme.fr/ +33 1 30 21 38 28

English : Walking trail Historic Jouy-en-Josas

An itinerary that takes you on a journey through the centuries

You’ll discover the places and some of the figures that have left their mark on the city of Jouy-en-Josas. Informational plaques at each point of interest (on building walls or posts) complete this tour.

Deutsch :

Eine Route, die Sie durch die Jahrhunderte führt.

Sie werden Orte und Personen entdecken, die die Stadt Jouy-en-Josas geprägt haben. Tafeln ergänzen diesen Rundgang an jedem interessanten Punkt (an den Wänden der Gebäude oder an Pfosten).

Italiano :

Un itinerario che vi porta in un viaggio attraverso i secoli.

Scoprite i luoghi e le persone che hanno segnato la città di Jouy-en-Josas. Targhe completano il percorso in ogni punto di interesse (sui muri degli edifici o sui pali).

Español : Ruta de senderismo Jouy-en-Josas histórico

Un itinerario que te hace viajar a través de los siglos

Descubrirás los lugares y algunos personajes que han marcado la ciudad de Jouy-en-Josas. Unas placas informativas completan este recorrido en cada punto de interés (en las paredes de los edificios o en postes).

