Parcours pédestre La prée salée Vergeroux Charente-Maritime

Parcours pédestre La prée salée Aire de covoiturage sur la D214E5 17300 Vergeroux Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

L’idée de construire l’arsenal de la Marine au Vergeroux a été abandonnée après la tenue d’une commission à Brouage. Rochefort est choisie, compromis entre plusieurs seigneurs. L’ancien château de Rochefort est rasé et des plans établis.

English : Walking tour The salty meadow

The idea of building the naval dockyard at Vergeroux was abandoned after a commission was held at Brouage. Rochefort was chosen, a compromise between several lords. The old castle of Rochefort was razed and plans were drawn up.

Deutsch : Spaziergang Die Salzwiese

Die Idee, das Marinearsenal in Le Vergeroux zu errichten, wurde nach einer Kommission in Brouage fallen gelassen. Rochefort wird als Kompromiss zwischen mehreren Herrschern ausgewählt. Das alte Schloss von Rochefort wird abgerissen und Pläne werden erstellt.

Italiano :

L’idea di costruire l’arsenale navale a Le Vergeroux fu abbandonata dopo una commissione tenutasi a Brouage. Rochefort fu scelta come compromesso tra diversi signori. L’antico Château de Rochefort fu demolito e vennero elaborati dei progetti.

Español :

La idea de construir el astillero naval en Le Vergeroux fue abandonada tras la celebración de una comisión en Brouage. Se eligió Rochefort como compromiso entre varios señores. Se derriba el antiguo castillo de Rochefort y se elaboran los planos.

