Parcours pédestre Le chemin de Charente- aller Rochefort Charente-Maritime

Parcours pédestre Le chemin de Charente- aller Gare SNCF 17300 Rochefort Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Patrimoines naturels et culturels sont au programme de cette balade en bord de Charente.

+33 5 46 82 64 64

English : Walking route: The Charente Trail go

Natural and cultural heritage are on the programme for this walk along the banks of the Charente

Deutsch : Strecke zu Fuß Der Weg der Charente- hin

Natur- und Kulturerbe stehen auf dem Programm dieses Spaziergangs am Ufer der Charente

Italiano :

Il patrimonio naturale e culturale è all’ordine del giorno di questa passeggiata lungo le rive della Charente.

Español :

Patrimonio natural y cultural en el orden del día de este paseo por las orillas de la Charente.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme