Parcours pédestre Le tour de l’île Île-d’Aix Charente-Maritime

Parcours pédestre Le tour de l’île

Parcours pédestre Le tour de l’île Embarcadère 17123 Île-d’Aix Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Tour de l’Ile d’Aix, petit croissant de terre de 129 hectares, de 3km de long et 600m de large.

+33 5 46 82 64 64

English : Walking tour The tour of the island

Tour of the Ile d’Aix, a small crescent of land of 129 hectares, 3km long and 600m wide.

Deutsch : Strecke zu Fuß Die Umrundung der Insel

Tour de l’Ile d’Aix, eine kleine, 129 Hektar große Landzunge, die 3 km lang und 600 m breit ist.

Italiano :

Giro dell’Ile d’Aix, una piccola mezzaluna di terra di 129 ettari, lunga 3 km e larga 600 metri.

Español :

Recorrido por la isla de Aix, una pequeña media luna de 129 hectáreas, 3 km de largo y 600 m de ancho.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-17 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme