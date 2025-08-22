Parcours Photo Tourasse Le Pègue Drôme

Parcours Photo Tourasse

Parcours Photo Tourasse 2 rue du Donjon 26770 Le Pègue Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Le Parcours Photo Félicien Tourasse a été réalisé à partir des photos prises par le curé Tourasse au début des années 1900.

Départ face à la Mairie pour une déambulation où vous pourrez découvrir les 26 photos installées sur les 14 plaques du circuit.

https://www.museedupegue.org/ +33 4 75 53 68 21

English :

The Félicien Tourasse Photo Trail is based on photos taken by Curé Tourasse in the early 1900s.

Depart from in front of the town hall, where you can wander around and discover the 26 photos installed on the 14 plaques of the circuit.

Deutsch :

Der Fotoparcours Félicien Tourasse wurde anhand von Fotos erstellt, die der Pfarrer Tourasse Anfang 1900 aufgenommen hat.

Starten Sie gegenüber dem Rathaus zu einem Spaziergang, bei dem Sie die 26 Fotos entdecken können, die auf den 14 Platten des Rundgangs installiert sind.

Italiano :

Il percorso fotografico di Félicien Tourasse si basa sulle foto scattate da padre Tourasse all’inizio del 1900.

Si parte da davanti al Municipio per una passeggiata attraverso le 26 foto installate sulle 14 targhe che si trovano lungo il percorso.

Español :

El recorrido fotográfico Félicien Tourasse se basa en las fotos tomadas por el Padre Tourasse a principios del siglo XX.

Salga desde delante del Ayuntamiento para pasear por las 26 fotos instaladas en las 14 placas a lo largo del recorrido.

