Parcours pieds nus Nature et Sens Copponex Haute-Savoie

Parcours pieds nus Nature et Sens

Parcours pieds nus Nature et Sens 98 route de l’usine 74350 Copponex Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez le sentier “Nature & Sens” un parcours pieds nus pour une expérience sensorielle unique.

http://www.fermedechosal.org/ +33 4 50 44 22 82

English : Barefoot trail: Nature and Senses

Discover the Nature & Sens trail, a barefoot route for a unique sensory experience.

Deutsch : Barfußpfad: Natur und Sinne

Entdecken Sie den Pfad Natur & Sinne ein Barfußpfad für eine einzigartige Sinneserfahrung.

Italiano :

Scoprite il sentiero Nature & Sens , un percorso a piedi nudi per un’esperienza sensoriale unica.

Español : Camino descalzo: Naturaleza y sentidos

Descubra el sendero Nature & Sens , un recorrido descalzo para vivir una experiencia sensorial única.

