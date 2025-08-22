Parcours pieds nus Nature et Sens Copponex Haute-Savoie
Parcours pieds nus Nature et Sens
Parcours pieds nus Nature et Sens 98 route de l’usine 74350 Copponex Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Découvrez le sentier “Nature & Sens” un parcours pieds nus pour une expérience sensorielle unique.
http://www.fermedechosal.org/ +33 4 50 44 22 82
English : Barefoot trail: Nature and Senses
Discover the Nature & Sens trail, a barefoot route for a unique sensory experience.
Deutsch : Barfußpfad: Natur und Sinne
Entdecken Sie den Pfad Natur & Sinne ein Barfußpfad für eine einzigartige Sinneserfahrung.
Italiano :
Scoprite il sentiero Nature & Sens , un percorso a piedi nudi per un’esperienza sensoriale unica.
Español : Camino descalzo: Naturaleza y sentidos
Descubra el sendero Nature & Sens , un recorrido descalzo para vivir una experiencia sensorial única.
