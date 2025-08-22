Parcours Renaissance Rignac Aveyron

Parcours Renaissance

Ce circuit permet de relier Rignac à Bournazel, village de caractère et son château Renaissance, considéré comme un des plus beaux châteaux de la Renaissance française dans le Sud de la France.



This circuit connects Rignac to Bournazel, a village of character and its Renaissance castle, considered one of the most beautiful castles of the French Renaissance in the South of France.



Diese Route verbindet Rignac mit dem charaktervollen Dorf Bournazel und seinem Renaissanceschloss, das als eines der schönsten Schlösser der französischen Renaissance in Südfrankreich gilt.



Questo itinerario collega Rignac a Bournazel, un villaggio di carattere e il suo castello rinascimentale, considerato uno dei più bei castelli rinascimentali francesi del Sud della Francia.



Esta ruta une Rignac con Bournazel, un pueblo con carácter y su castillo renacentista, considerado uno de los más bellos del sur de Francia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-02-18 par ADT Aveyron