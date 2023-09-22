Parcours santé de la forêt du Pirou Saint-Georges Cantal
Parcours santé de la forêt du Pirou Saint-Georges Cantal vendredi 1 août 2025.
Parcours santé de la forêt du Pirou
Parcours santé de la forêt du Pirou Forêt du Pirou 15100 Saint-Georges Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
Forêt du Pirou au cœur de la Margeride. Un lieu très agréable au milieu de grands pins.
Parcours de santé 13 stations.
http://www.pays-saint-flour.fr/ +33 4 71 60 22 50
English :
Forêt du Pirou in the heart of the Margeride. A very pleasant spot surrounded by tall pines.
Fitness trail: 13 stations.
Deutsch :
Forêt du Pirou im Herzen der Margeride. Ein sehr angenehmer Ort inmitten großer Kiefern.
Gesundheitsparcours: 13 Stationen.
Italiano :
Forêt du Pirou, nel cuore della Margeride. Un luogo molto piacevole circondato da alti pini.
Percorso fitness: 13 stazioni.
Español :
Forêt du Pirou, en el corazón de la Margeride. Un lugar muy agradable rodeado de altos pinos.
Pista de fitness: 13 estaciones.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-09-22 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme