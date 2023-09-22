Parcours santé de la forêt du Pirou Saint-Georges Cantal

Parcours santé de la forêt du Pirou Saint-Georges Cantal vendredi 1 août 2025.

Parcours santé de la forêt du Pirou

Parcours santé de la forêt du Pirou Forêt du Pirou 15100 Saint-Georges Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Forêt du Pirou au cœur de la Margeride. Un lieu très agréable au milieu de grands pins.

Parcours de santé 13 stations.

http://www.pays-saint-flour.fr/ +33 4 71 60 22 50

English :

Forêt du Pirou in the heart of the Margeride. A very pleasant spot surrounded by tall pines.

Fitness trail: 13 stations.

Deutsch :

Forêt du Pirou im Herzen der Margeride. Ein sehr angenehmer Ort inmitten großer Kiefern.

Gesundheitsparcours: 13 Stationen.

Italiano :

Forêt du Pirou, nel cuore della Margeride. Un luogo molto piacevole circondato da alti pini.

Percorso fitness: 13 stazioni.

Español :

Forêt du Pirou, en el corazón de la Margeride. Un lugar muy agradable rodeado de altos pinos.

Pista de fitness: 13 estaciones.

