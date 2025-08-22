Parcours santé

Parcours santé Etang de la Plagnette 42440 Les Salles Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Ce parcours santé est installé autour de l’étang de La Plagnette, distance de 1000m, avec 10 ateliers physiques.

+33 4 77 24 72 66

English :

This health trail is set up around the pond of La Plagnette, distance of 1000m, with 10 physical workshops.

Deutsch :

Dieser Gesundheitsparcours ist rund um den Teich La Plagnette angelegt, 1000 m lang und mit 10 körperlichen Workshops ausgestattet.

Italiano :

Questo percorso fitness si sviluppa intorno allo stagno di La Plagnette, su una distanza di 1000 m, con 10 laboratori fisici.

Español :

Este itinerario de fitness se desarrolla alrededor del estanque de La Plagnette, con una distancia de 1.000 metros y 10 talleres físicos.

