Parcours Santé Taulignan Drôme

Parcours Santé

Route de Salles sous Bois 26770 Taulignan Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Sur un terrain communal de plus de 10 ha, dans un environnement préservé composé de bois et de garrigues, vous trouverez

– Un parcours de santé composé de 10 modules et

– Deux sentiers de randonnée, VTT à travers bois

+33 4 75 53 67 90

English : Fitness trail

On a communal site of more than 10 ha, in a preserved environment of woods and garrigue, you will find

– A 10-module fitness trail and

– Two hiking and mountain bike trails through the woods

Deutsch : Fitnesspfad

Auf einem über 10 ha großen Gemeindegelände in einer geschützten Umgebung aus Wäldern und Garrigues finden Sie

– Einen Fitnessparcours mit 10 Modulen und

– Zwei Wanderwege, Mountainbike durch den Wald

Italiano :

Su un terreno comunale di oltre 10 ettari, in un ambiente preservato composto da boschi e macchie, si trovano

– Un percorso fitness con 10 moduli e

– Due sentieri per escursioni a piedi e in mountain bike attraverso il bosco

Español :

En un terreno comunal de más de 10 ha, en un entorno preservado compuesto por bosques y matorrales, encontrará

– Un recorrido de fitness con 10 módulos y

– Dos rutas de senderismo y bicicleta de montaña por el bosque

