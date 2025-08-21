Parcours Santé Taulignan Drôme
Parcours Santé
Parcours Santé Route de Salles sous Bois 26770 Taulignan Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Sur un terrain communal de plus de 10 ha, dans un environnement préservé composé de bois et de garrigues, vous trouverez
– Un parcours de santé composé de 10 modules et
– Deux sentiers de randonnée, VTT à travers bois
+33 4 75 53 67 90
English : Fitness trail
On a communal site of more than 10 ha, in a preserved environment of woods and garrigue, you will find
– A 10-module fitness trail and
– Two hiking and mountain bike trails through the woods
Deutsch : Fitnesspfad
Auf einem über 10 ha großen Gemeindegelände in einer geschützten Umgebung aus Wäldern und Garrigues finden Sie
– Einen Fitnessparcours mit 10 Modulen und
– Zwei Wanderwege, Mountainbike durch den Wald
Italiano :
Su un terreno comunale di oltre 10 ettari, in un ambiente preservato composto da boschi e macchie, si trovano
– Un percorso fitness con 10 moduli e
– Due sentieri per escursioni a piedi e in mountain bike attraverso il bosco
Español :
En un terreno comunal de más de 10 ha, en un entorno preservado compuesto por bosques y matorrales, encontrará
– Un recorrido de fitness con 10 módulos y
– Dos rutas de senderismo y bicicleta de montaña por el bosque
