Parcours sonore du Relai Istres Bouches-du-Rhône

Parcours sonore du Relai

Parcours sonore du Relai Salin du Relai 13800 Istres Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

12 étapes et 3 possibilités de circuit à suivre à pied ou à vélo au cœur des marais du vieux Rhône ! Ponctué de récits audio passionnants, le parcours sonore du Relai est un moyen de découvrir autrement la richesse et l’histoire de ce patrimoine naturel.

https://www.marseille-port.fr/projets/environnement-parcours-sonore +33 4 91 39 40 00

English :

12 stages and 3 possible circuits to follow on foot or by bike in the heart of the marshes of the Old Rhône! Punctuated by fascinating audio narratives, the Relai sound trail is a unique way to discover the richness and history of this natural heritage.

Deutsch :

12 Etappen und 3 mögliche Rundwege, die Sie zu Fuß oder mit dem Fahrrad im Herzen der Sümpfe der alten Rhône zurücklegen können! Gespickt mit spannenden Audioerzählungen ist der Klangpfad des Relais eine Möglichkeit, den Reichtum und die Geschichte dieses Naturerbes auf andere Weise zu entdecken.

Italiano :

12 tappe e 3 possibili itinerari da percorrere a piedi o in bicicletta nel cuore delle paludi del Vecchio Rodano! Scandito da affascinanti narrazioni audio, il sentiero sonoro di Relai è un modo diverso di scoprire la ricchezza e la storia di questo patrimonio naturale.

Español :

12 etapas y 3 recorridos posibles a pie o en bicicleta en el corazón de las marismas del Viejo Ródano Salpicado de fascinantes narraciones sonoras, el sendero sonoro del Relai es una excelente manera de descubrir la riqueza y la historia de este patrimonio natural de una forma diferente.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-09 par Provence Tourisme Comité Régional de Tourisme Provence Alpes Côte d’Azur