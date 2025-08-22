Parcours sonore et réalité augmentée De fil en aiguille. Cours Rhône

Parcours sonore et réalité augmentée De fil en aiguille.

Parcours sonore et réalité augmentée De fil en aiguille. 69470 Cours Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Parcours De fil en aiguille ,sonore et en réalité augmentée Les habitants prennent la parole et vous racontent leur ville et ses recoins insolites ! .

+33 4 74 05 51 05

English :

Tour: De fil en aiguille , sound and augmented reality: The inhabitants speak and tell you their city and its unusual corners!

Deutsch :

Rundgang: De fil en aiguille ,Ton und erweiterte Realität: Die Einwohner ergreifen das Wort und erzählen Ihnen von ihrer Stadt und ihren ungewöhnlichen Ecken! .

Italiano :

Un tour: De fil en aiguille , suono e realtà aumentata: Gli abitanti parlano e raccontano la loro città e i suoi angoli insoliti!

Español :

Un recorrido: De fil en aiguille , sonido y realidad aumentada: ¡Los habitantes hablan y te cuentan su ciudad y sus rincones insólitos!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-12-18 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme