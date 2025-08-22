PARCOURS SONORE INSOLITE Thizy-les-Bourgs Rhône
PARCOURS SONORE INSOLITE Thizy-les-Bourgs Rhône vendredi 1 mai 2026.
PARCOURS SONORE INSOLITE
PARCOURS SONORE INSOLITE PLACE DU SOUVENIR FRANCAIS 69240 Thizy-les-Bourgs Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Les habitants prennent la parole et vous racontent leur ville et ses recoins insolites !
+33 4 74 05 06 60
English :
The inhabitants speak out and tell you about their city and its unusual corners!
Deutsch :
Die Einwohner kommen zu Wort und erzählen Ihnen von ihrer Stadt und ihren ungewöhnlichen Ecken!
Italiano :
Gli abitanti parlano e raccontano la loro città e i suoi angoli insoliti!
Español :
Los habitantes hablan y te cuentan sobre su ciudad y sus insólitos rincones
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-21 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme