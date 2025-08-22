PARCOURS SONORE INSOLITE Thizy-les-Bourgs Rhône

PARCOURS SONORE INSOLITE

PARCOURS SONORE INSOLITE PLACE DU SOUVENIR FRANCAIS 69240 Thizy-les-Bourgs Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Les habitants prennent la parole et vous racontent leur ville et ses recoins insolites !

+33 4 74 05 06 60

English :

The inhabitants speak out and tell you about their city and its unusual corners!

Deutsch :

Die Einwohner kommen zu Wort und erzählen Ihnen von ihrer Stadt und ihren ungewöhnlichen Ecken!

Italiano :

Gli abitanti parlano e raccontano la loro città e i suoi angoli insoliti!

Español :

Los habitantes hablan y te cuentan sobre su ciudad y sus insólitos rincones

