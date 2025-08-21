Parcours sportif du Bois des Naix Bourg-de-Péage Drôme

Parcours sportif du Bois des Naix

Parcours sportif du Bois des Naix Côte de la Maladière 26300 Bourg-de-Péage Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Venez respirer, flâner, marcher, courir ou vous détendre dans le 2ème plus grand parc urbain de la région Rhône-Alpes. Parcours de santé, jeux en bois, aires de pique-nique tout au long de ses 5 kms de chemins.

Vélo, musique et animaux interdits.

http://www.bourgdepeage.com/ +33 4 75 72 74 00

English : Nature trail Bois des Naix

Come and enjoy the fresh air, stroll, walk, run or relax in the second largest urban park in the Rhone-Alps Region.

Deutsch :

Atmen Sie durch, flanieren Sie, gehen Sie spazieren, laufen Sie oder entspannen Sie sich im zweitgrößten Stadtpark der Region Rhône-Alpes. Gesundheitsparcours, Holzspiele, Picknickplätze entlang der 5 km langen Wege.

Radfahren, Musik und Tiere sind verboten.

Italiano :

Venite a respirare, passeggiare, camminare, correre o rilassarvi nel secondo parco urbano più grande della regione Rodano-Alpi. Percorso fitness, giochi in legno, aree picnic lungo i suoi 5 km di sentieri.

Non sono ammessi biciclette, musica e animali.

Español :

Venga a respirar, pasear, caminar, correr o relajarse en el segundo parque urbano más grande de la región de Ródano-Alpes. Pista de fitness, juegos de madera, áreas de picnic a lo largo de sus 5 km de caminos.

No se permiten las bicicletas, la música ni los animales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-10-08 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme