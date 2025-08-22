Parcours thématique Le Champ-prés -Froges Le Champ-près-Froges Isère

Parcours thématique Le Champ-prés -Froges

Parcours thématique Le Champ-prés -Froges 38190 Le Champ-près-Froges Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

A travers ce parcours patrimoine, vous découvrirez, en 7 étapes, les lieux de mémoire ou les sites pittoresques du village assorties d’une table d’orientation avec vue sur la Chartreuse.

http://www.lechamppresfroges.fr/ +33 4 76 71 44 73

English :

Through this heritage trail, you will discover, in 7 stages, the places of memory or the picturesque sites of the village with an orientation table overlooking the Chartreuse.

Deutsch :

Auf diesem Kulturerbe-Parcours entdecken Sie in 7 Etappen die Gedenkstätten oder die malerischen Orte des Dorfes, begleitet von einem Orientierungstisch mit Blick auf die Chartreuse.

Italiano :

Attraverso questo percorso del patrimonio, scoprirete, in 7 tappe, i luoghi della memoria o i siti pittoreschi del villaggio con un tavolo di orientamento che si affaccia sulla Chartreuse.

Español :

A través de este recorrido patrimonial, descubrirá, en 7 etapas, los lugares de la memoria o los sitios pintorescos del pueblo con una mesa de orientación con vistas a la Chartreuse.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-18 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme