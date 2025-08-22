Parcours thématique Sur les traces du Chamois La Chapelle-d’Abondance Haute-Savoie

Parcours thématique Sur les traces du Chamois

Parcours thématique Sur les traces du Chamois Lieu-dit Plan des Feux 74360 La Chapelle-d’Abondance Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Une superbe promenade en montagne facile et ludique où vous découvrirez, par l’intermédiaire de panneaux et de jeux, la vie des chamois du Mont de Grange.

+33 4 50 73 51 41

English : Thematic route: In the footsteps of the Chamois

A superb easy and fun mountain walk where you will discover, through panels and games, the life of the Mont de Grange chamois.

Deutsch :

Eine tolle, leichte und spielerische Bergwanderung, bei der Sie anhand von Schildern und Spielen das Leben der Gämsen am Mont de Grange kennen lernen.

Italiano :

Una superba, facile e divertente passeggiata in montagna dove scoprirete, attraverso pannelli e giochi, la vita dei camosci del Mont de Grange.

Español :

Un magnífico paseo de montaña, fácil y divertido, en el que descubrirás, a través de paneles y juegos, la vida de los rebecos del Mont de Grange.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-24 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme