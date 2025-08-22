Parcours thématique village la Flachère La Flachère Isère

Parcours thématique village la Flachère

Parcours thématique village la Flachère 38530 La Flachère Isère Auvergne-Rhône-Alpes

A travers ce parcours patrimoine, vous découvrirez, en 8 étapes, les lieux de mémoire ou sites pittoresques du village.

+33 4 76 97 68 08

English :

Through this heritage trail, you will discover, in 8 stages, the places of memory or picturesque sites of the village.

Deutsch :

Auf diesem Kulturerbe-Rundgang entdecken Sie in 8 Etappen die Gedenkstätten oder malerischen Orte des Dorfes.

Italiano :

Attraverso questo percorso del patrimonio, scoprirete, in 8 tappe, i luoghi della memoria o i siti pittoreschi del villaggio.

Español :

A través de este recorrido patrimonial, descubrirá, en 8 etapas, los lugares de memoria o pintorescos del pueblo.

