Parcours thématiques Fenêtre sur Plaine La Chapelle-d’Abondance Haute-Savoie

Parcours thématiques Fenêtre sur Plaine Place de l’église 74360 La Chapelle-d’Abondance Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Fenêtre sur plaine est plus qu’un itinéraire de cheminement, c’est un parcours de découverte sur le pourtour du village, autour de la plaine.
3 boucles possibles allant de 1 h à 2 h 30.
+33 4 50 73 51 41
English : Thematic routes: Fenêtre sur Plaine
Fenêtre sur plaine is more than just a walking itinerary, it’s a discovery trail around the village and the plain.
3 possible loops ranging from 1 h to 2 h 30.
Deutsch :
Fenêtre sur plaine ist mehr als eine Wanderroute, es ist ein Entdeckungsparcours rund um das Dorf, rund um die Ebene.
es gibt 3 mögliche Schleifen, die zwischen 1 und 2,5 Stunden dauern.
Italiano :
la Fenêtre sur plaine è più di un semplice percorso a piedi, è un sentiero di scoperta ai margini del villaggio, intorno alla pianura.
sono possibili 3 percorsi, che vanno da 1 ora a 2 ore e 30 minuti.
Español :
Fenêtre sur plaine es más que una ruta de senderismo, es un sendero de descubrimiento alrededor del pueblo, alrededor de la llanura.
hay 3 circuitos posibles, de 1 a 2 h 30 min.
