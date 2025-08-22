Parcours Trail Le Grand-Mas n° 8 Mouret Aveyron
Parcours Trail Le Grand-Mas n° 8 Mouret Aveyron vendredi 1 mai 2026.
Parcours Trail Le Grand-Mas n° 8
Parcours Trail Le Grand-Mas n° 8 Le Grand-Mas 12330 Mouret Aveyron Occitanie
Un parcours pas très long, mais relativement exigeant. Très intéressant pour travailler les différentes allures et changements de rythmes.
https://www.facebook.com/TerraTrailConquesMarcillac/ +33 5 65 72 85 00
English :
A not very long, but relatively demanding route. Very interesting to work on the different paces and rhythm changes.
Deutsch :
Eine nicht sehr lange, aber relativ anspruchsvolle Strecke. Sehr interessant, um an den verschiedenen Gangarten und Rhythmuswechseln zu arbeiten.
Italiano :
Un percorso non molto lungo ma relativamente impegnativo. È molto interessante lavorare sui diversi passi e cambi di ritmo.
Español :
No es un recorrido muy largo pero sí relativamente exigente. Muy interesante para trabajar los diferentes ritmos y los cambios de ritmo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-13 par ADT Aveyron