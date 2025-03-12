Parcours Trail Nauviale n° 12 Nauviale Aveyron

Parcours Trail Nauviale n° 12 Parking de la mairie 12330 Nauviale Aveyron Occitanie

Un parcours idéal pour une bonne séance de Fartleck composé de côtes, de descentes, de pistes roulantes, un mélange parfait pour travailler les changements d’allures.

https://www.facebook.com/TerraTrailConquesMarcillac/ +33 5 65 72 85 00

English :

An ideal course for a good Fartleck session with climbs, descents, rolling tracks, a perfect mix to work on pace changes.

Deutsch :

Eine ideale Strecke für eine gute Fartleck-Sitzung, bestehend aus Steigungen, Abfahrten und Rollbahnen, eine perfekte Mischung, um an den Tempowechseln zu arbeiten.

Italiano :

Un percorso ideale per una buona sessione di Fartleck con colline, discese e percorsi ondulati, un mix perfetto per lavorare sui cambi di ritmo.

Español :

Un recorrido ideal para una buena sesión de Fartleck con colinas, bajadas y pistas onduladas, una mezcla perfecta para trabajar los cambios de ritmo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-12 par ADT Aveyron