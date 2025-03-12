Parcours Trail Polissal n° 15 Saint-Félix-de-Lunel Aveyron
Parcours Trail Polissal n° 15 Polissal 12320 Saint-Félix-de-Lunel Aveyron Occitanie
Un parcours très agréable, bien vallonné, mais accessible à tous les niveaux.
https://www.facebook.com/TerraTrailConquesMarcillac/ +33 5 65 72 85 00
English :
A very pleasant course, well hilly, but accessible to all levels.
Deutsch :
Eine sehr angenehme, gut hügelige Strecke, die jedoch für alle Niveaus zugänglich ist.
Italiano :
Un percorso molto piacevole e collinare, ma accessibile a tutti i livelli.
Español :
Un recorrido muy agradable y accidentado, pero accesible a todos los niveles.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-12 par ADT Aveyron