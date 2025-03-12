Parcours Trail Polissal n° 15 Saint-Félix-de-Lunel Aveyron

Parcours Trail Polissal n° 15 Polissal 12320 Saint-Félix-de-Lunel Aveyron Occitanie

Un parcours très agréable, bien vallonné, mais accessible à tous les niveaux.

https://www.facebook.com/TerraTrailConquesMarcillac/ +33 5 65 72 85 00

English :

A very pleasant course, well hilly, but accessible to all levels.

Deutsch :

Eine sehr angenehme, gut hügelige Strecke, die jedoch für alle Niveaus zugänglich ist.

Italiano :

Un percorso molto piacevole e collinare, ma accessibile a tutti i livelli.

Español :

Un recorrido muy agradable y accidentado, pero accesible a todos los niveles.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-12 par ADT Aveyron