Parcours Trail Saint-Christophe n° 14A Saint-Christophe-Vallon Aveyron

Parcours Trail Saint-Christophe n° 14A Place derrière la mairie de Saint-Christophe 12330 Saint-Christophe-Vallon Aveyron Occitanie

Un parcours découverte pour s’initier au Trail running, ou à faire en footing pour une sortie cool.

https://tourisme-conques.fr/ +33 5 65 72 85 00

English :

A discovery trail to learn about trail running, or to go jogging for a cool outing.

Deutsch :

Eine Entdeckungsstrecke, um mit dem Trailrunning zu beginnen, oder als Joggingstrecke für einen coolen Ausflug zu absolvieren.

Italiano :

Un percorso di scoperta per chi vuole imparare a conoscere il trail running, o per fare una corsetta per una fresca uscita.

Español :

Un curso de descubrimiento para aquellos que quieren aprender sobre el trail running, o para hacerlo como un trote para una salida fresca.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-13 par ADT Aveyron