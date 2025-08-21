Parcours Trail Saint-Christophe n° 14B Saint-Christophe-Vallon Aveyron

Parcours Trail Saint-Christophe n° 14B

Parcours Trail Saint-Christophe n° 14B Place derrière la mairie de Saint-Christophe 12330 Saint-Christophe-Vallon Aveyron Occitanie

Un parcours à faire en famille, pour s’initier au Trail running, ou à faire en footing pour une sortie cool.

https://tourisme-conques.fr/ +33 5 65 72 85 00

English :

A course to do with the family, to learn trail running, or to do jogging for a cool outing.

Deutsch :

Eine Strecke für die ganze Familie, um sich mit dem Trailrunning vertraut zu machen, oder als Joggingstrecke für einen coolen Ausflug.

Italiano :

Un percorso da fare con la famiglia, per introdursi al trail running, o da fare come jogger per un’uscita fresca.

Español :

Un recorrido para hacer en familia, para iniciarse en el trail running, o para hacer como corredor para una salida fresca.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-12 par ADT Aveyron