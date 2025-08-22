Parcours Trail Salles-la-Source n° 1 Salles-la-Source Aveyron

Parcours Trail Salles-la-Source n° 1

12330 Salles-la-Source

Parcours intéressant, qu’il est possible de fractionner en 2, de part sa première partie magnifique, mais exigeante, et une demande de relance sur la deuxième partie, avec des jambes déjà fatiguées.

https://www.facebook.com/TerraTrailConquesMarcillac/ +33 5 65 72 85 00

English :

Interesting course, which it is possible to split in 2, because of its first part, beautiful but demanding, and a request for a relaunch on the second part, with already tired legs.

Deutsch :

Interessante Strecke, die man in zwei Teile aufteilen kann, da der erste Teil wunderschön, aber anspruchsvoll ist und man auf dem zweiten Teil mit bereits müden Beinen noch einmal Anlauf nehmen muss.

Italiano :

Percorso interessante, che può essere diviso in due, per la sua magnifica ma impegnativa prima parte, e per la richiesta di una spinta nella seconda parte, con le gambe già stanche.

Español :

Interesante recorrido, que se puede dividir en 2, debido a su magnífica pero exigente primera parte, y una demanda de impulso en la segunda parte, con las piernas ya cansadas.

