Parcours Trail Sénergues n° 6 Sénergues Aveyron

Parcours Trail Sénergues n° 6

Parcours Trail Sénergues n° 6 Parking du château 12320 Sénergues Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Boucle autour de Sénergues alliant côte et descente sur 20km pour un parcours d’endurance.

https://tourisme-conques.fr/ +33 5 65 72 85 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A 20km endurance loop around Sénergues, combining uphill and downhill sections.

Deutsch :

Schleife um Sénergues, die Steigungen und Gefälle auf 20 km für einen Ausdauerparcours verbindet.

Italiano :

Un anello di resistenza di 20 km intorno a Sénergues, che combina tratti in salita e in discesa.

Español :

Un bucle de resistencia de 20 km alrededor de Sénergues, que combina tramos de subida y de bajada.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-12 par ADT Aveyron