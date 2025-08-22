Parcours Trail Sénergues n° 6 Sénergues Aveyron
Parcours Trail Sénergues n° 6 Sénergues Aveyron vendredi 1 mai 2026.
Parcours Trail Sénergues n° 6
Parcours Trail Sénergues n° 6 Parking du château 12320 Sénergues Aveyron Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Boucle autour de Sénergues alliant côte et descente sur 20km pour un parcours d’endurance.
https://tourisme-conques.fr/ +33 5 65 72 85 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A 20km endurance loop around Sénergues, combining uphill and downhill sections.
Deutsch :
Schleife um Sénergues, die Steigungen und Gefälle auf 20 km für einen Ausdauerparcours verbindet.
Italiano :
Un anello di resistenza di 20 km intorno a Sénergues, che combina tratti in salita e in discesa.
Español :
Un bucle de resistencia de 20 km alrededor de Sénergues, que combina tramos de subida y de bajada.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-12 par ADT Aveyron