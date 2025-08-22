Parcours trail Sommedieue Meuse

Parcours trail Adultes Trail

Parcours trail 55320 Sommedieue Meuse Grand Est

Village entre ciel et trail à Sommedieue. 4 parcours balisés du débutant au confirmé. Départ des circuits Les Epichées à Sommedieue.

L’idée de créer ce village entre ciel et trail vient de la famille et des amis de Rémi afin que nous nous souvenions de l’enfant du village qu’il était. Amoureux de la nature et des grands espaces, excellent traileur passionné, il aimait courir dans cette forêt.

4 niveaux de difficulté du vert au noir. Parcours de 7 à 37 km.

http://www.tourismevaldemeusevoiesacree.fr/ +33 3 29 87 58 62

English :

Village between sky and trail in Sommedieue. 4 marked trails from beginner to advanced. Departure point: Les Epichées in Sommedieue.

The idea of creating this village entre ciel et trail came from Rémi’s family and friends, to help us remember the village boy he was. A lover of nature and wide open spaces, and an excellent and passionate trail runner, he loved running in this forest.

4 difficulty levels from green to black. Routes from 7 to 37 km.

Deutsch :

Dorf zwischen Himmel und Trail in Sommedieue. 4 markierte Strecken von Anfängern bis Fortgeschrittenen. Start der Strecken: Les Epichées in Sommedieue.

Die Idee, dieses Dorf zwischen Himmel und Trail zu gründen, stammt von Rémis Familie und Freunden, damit wir uns an das Dorfkind erinnern, das er war. Als Liebhaber der Natur und der großen Weiten, als ausgezeichneter und leidenschaftlicher Trailrunner liebte er es, in diesem Wald zu laufen.

4 Schwierigkeitsgrade von grün bis schwarz. Strecken von 7 bis 37 km.

Italiano :

Villaggio tra cielo e sentiero a Sommedieue. 4 percorsi segnalati per principianti e avanzati. Punto di partenza: Les Epichées a Sommedieue.

L’idea di creare questo villaggio tra cielo e sentiero è nata dalla famiglia e dagli amici di Rémi per ricordare il ragazzo di paese che era. Amante della natura e dei grandi spazi, eccellente e appassionato trail runner, amava correre in questa foresta.

4 livelli di difficoltà, dal verde al nero. Percorsi da 7 a 37 km.

Español :

Pueblo entre cielo y sendero en Sommedieue. 4 rutas señalizadas para principiantes a avanzados. Punto de partida: Les Epichées en Sommedieue.

La idea de crear este pueblo entre cielo y sendero surgió de la familia y los amigos de Rémi para que pudiéramos recordar al chico de pueblo que era. Amante de la naturaleza y de los grandes espacios, excelente y apasionado corredor de trail, le encantaba correr por este bosque.

4 niveles de dificultad de verde a negro. Recorridos de 7 a 37 km.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-03 par Système d’information touristique Lorrain