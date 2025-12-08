PARCOURS URBAIN BEZIERS SUR LES TRACES DE JEAN-ANTOINE INJALBERT Béziers Hérault

PARCOURS URBAIN BEZIERS SUR LES TRACES DE JEAN-ANTOINE INJALBERT A pieds Très facile

PARCOURS URBAIN BEZIERS SUR LES TRACES DE JEAN-ANTOINE INJALBERT 9 Rue du Capus 34500 Béziers Hérault Occitanie

Durée : Distance : 190.0 Tarif :

Injalbert nous amène à la découverte de ce qui fut l’âge d’or de Béziers

Ce sculpteur biterrois a reçu le Grand Prix de Rome. Il vécu dans son atelier parisien et dans celui de la Villa Antonine à Béziers. Il est connu pour avoir sculpter l’un des bustes de Marianne et les trois sculptures du pont Mirabeau. On retrouve aussi plusieurs de ses sculptures à Béziers notamment au Plateau des poètes.

Très facile

Italiano :

Injalbert ci accompagna in un tour di quella che fu l’epoca d’oro di Béziers

Questo scultore di Béziers è stato premiato con il Grand Prix de Rome. Ha vissuto nel suo studio parigino e nella Villa Antonine di Béziers. È noto per aver scolpito uno dei busti di Marianna e le tre sculture del ponte Mirabeau. Diverse sue sculture si trovano anche a Béziers, in particolare al Plateau des poètes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Hérault Tourisme