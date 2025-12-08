PARCOURS URBAIN SUR LE CHEMIN DU CHEVALIER DE CLERVILLE A SETE Sète Hérault

PARCOURS URBAIN SUR LE CHEMIN DU CHEVALIER DE CLERVILLE A SETE A pieds Difficile

PARCOURS URBAIN SUR LE CHEMIN DU CHEVALIER DE CLERVILLE A SETE Chemin de Saint-Clair 34200 Sète Hérault Occitanie

Durée : 60 Distance : 250.0 Tarif :

Boucle sur le versant nord du mont Saint-Clair.

Difficile

https://www.tourisme-sete.com/itineraires-balades.html +33 4 86 84 04 04

English : PARCOURS URBAIN SUR LE CHEMIN DU CHEVALIER DE CLERVILLE A SETE

Boucle sur le versant nord du mont Saint-Clair.

Deutsch : PARCOURS URBAIN SUR LE CHEMIN DU CHEVALIER DE CLERVILLE A SETE

Boucle sur le versant nord du mont Saint-Clair.

Italiano :

Un percorso ad anello sul versante nord del Mont Saint-Clair.

Español : PARCOURS URBAIN SUR LE CHEMIN DU CHEVALIER DE CLERVILLE A SETE

Boucle sur le versant nord du mont Saint-Clair.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Hérault Tourisme