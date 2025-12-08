PARCOURS URBAIN SUR LE CHEMIN DU CHEVALIER DE CLERVILLE A SETE Sète Hérault
PARCOURS URBAIN SUR LE CHEMIN DU CHEVALIER DE CLERVILLE A SETE Sète Hérault vendredi 1 mai 2026.
PARCOURS URBAIN SUR LE CHEMIN DU CHEVALIER DE CLERVILLE A SETE A pieds Difficile
PARCOURS URBAIN SUR LE CHEMIN DU CHEVALIER DE CLERVILLE A SETE Chemin de Saint-Clair 34200 Sète Hérault Occitanie
Durée : 60 Distance : 250.0 Tarif :
Boucle sur le versant nord du mont Saint-Clair.
Difficile
https://www.tourisme-sete.com/itineraires-balades.html +33 4 86 84 04 04
English : PARCOURS URBAIN SUR LE CHEMIN DU CHEVALIER DE CLERVILLE A SETE
Boucle sur le versant nord du mont Saint-Clair.
Deutsch : PARCOURS URBAIN SUR LE CHEMIN DU CHEVALIER DE CLERVILLE A SETE
Boucle sur le versant nord du mont Saint-Clair.
Italiano :
Un percorso ad anello sul versante nord del Mont Saint-Clair.
Español : PARCOURS URBAIN SUR LE CHEMIN DU CHEVALIER DE CLERVILLE A SETE
Boucle sur le versant nord du mont Saint-Clair.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Hérault Tourisme